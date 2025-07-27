Российский пловец умер во время соревнований

Во время соревнований X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде умер пловец из Москвы

В Нижнем Новгороде во время соревнований X-WATERS Volga умер пловец из Москвы Дмитрий Ионов. Об этом сообщила пресс-служба турнира на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«На завершающем этапе заплыва, буквально перед финишем Дмитрий, по-видимому, почувствовал себя плохо, он обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Его немедленно начали эвакуировать на лодку. Прямо в момент выхода из воды он потерял сознание», — говорится в сообщении.

Спортсмену оказали первую помощь, после чего его доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Причину смерти пловца сообщает напрямую его родственникам «в соответствии с принципом врачебной тайны».

Ранее сообщалось, что спортсмен Владимир Порфиров умер во время соревнований по триатлону в Москве.