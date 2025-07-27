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20:35, 27 июля 2025Спорт

В Федерации фехтования России оценили сожжение триколора грузинскими активистами

Глава ФФР Мамедов: Акция грузин может сказаться на российских фехтовальщиках
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов оценил то, что грузинские активисты на чемпионате мира по фехтованию сожгли триколор и взорвали петарды у гостиницы отечественной сборной. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мамедов заявил, что акция может сказаться на спортсменах, обратив внимание, что они завоевали лишь две медали на турнире. «Кто‑то из спортсменов мог не выспаться и из‑за этого выступить чуть хуже», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что грузинские активисты взорвали петарды у гостиницы российской сборной. Позднее в интернете появилось видео, на котором группа молодых людей, скандируя лозунги, сжигает российский флаг.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе. В мае россияне были допущены до командных соревнований.

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