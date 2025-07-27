Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:48, 27 июля 2025Россия

В Петербурге заметили фотографию с подписью о каскадерском прошлом Путина

«Ведомости»: В Петербурге заметили фото с подписью о каскадерском прошлом Путина
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В центре единоборств в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете висит фотография молодого президента России Владимира Путина, рядом с которой расположена подпись о том, что российский лидер в 1970-х участвовал в съемках в качестве каскадера, сообщают «Ведомости».

Издание направило запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о том, «действительно ли Путин был каскадером в юности». До этого российский лидер лично посетил этот центр.

Ранее Путин во время визита в Санкт-Петербург вышел из автомобиля и пообщался с жителями и гостями города. На записи, сделанной журналистами, Путин стоит в окружении толпы, фотографирующей и снимающей его. Одним из собеседников главы государства оказался ветеран ВМФ, служивший 40 лет назад в Северном флоте. Путин пояснил, что увидел в толпе Военно-морской флаг СССР и решил развернуть машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Беспрецедентная атака». Беспилотники ВСУ совершили массированный налет на Ленинградскую область, погиб мужчина

    Российского военного оштрафовали за похвалы украинской армии

    В подполье рассказали об ударах по аэродромам ВСУ в Полтавской области

    В России допустили связанную с Украиной скрытую часть в сделке между Европой и США

    Российские военные уничтожили две роботизированные платформы ВСУ

    В Петербурге заметили фотографию с подписью о каскадерском прошлом Путина

    Во Франции оценили сделку ЕС с Трампом словами «просто раскатали»

    Погибшие при взрыве газа в многоэтажке Саратова супруги мечтали о дочери

    Зеленский по просьбе жены сменил одежду в военном стиле на костюм

    В Эстонии встревожились из-за падения дронов у границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости