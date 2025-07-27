В Петербурге заметили фотографию с подписью о каскадерском прошлом Путина

«Ведомости»: В Петербурге заметили фото с подписью о каскадерском прошлом Путина

В центре единоборств в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете висит фотография молодого президента России Владимира Путина, рядом с которой расположена подпись о том, что российский лидер в 1970-х участвовал в съемках в качестве каскадера, сообщают «Ведомости».

Издание направило запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о том, «действительно ли Путин был каскадером в юности». До этого российский лидер лично посетил этот центр.

Ранее Путин во время визита в Санкт-Петербург вышел из автомобиля и пообщался с жителями и гостями города. На записи, сделанной журналистами, Путин стоит в окружении толпы, фотографирующей и снимающей его. Одним из собеседников главы государства оказался ветеран ВМФ, служивший 40 лет назад в Северном флоте. Путин пояснил, что увидел в толпе Военно-морской флаг СССР и решил развернуть машину.