Путин вышел к петербуржцам

Президент Путин пообщался с жителями Петербурга в День ВМФ

Президент России Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург вышел из автомобиля и пообщался с жителями и гостями города. Об этом сообщил корреспондент агентства ТАСС.

На записи, сделанной журналистами, Путин стоит в окружении толпы, фотографирующей и снимающей его. Одним из собеседников главы государства оказался ветеран ВМФ, служивший 40 лет назад в Северном флоте. Путин пояснил, что увидел в толпе Военно-морской флаг СССР и решил развернуть машину. Мужчина был поражен встречей с президентом, который пожал ему руку, обнял и поздравил с Днем флота. Ветеран ВМФ, в свою очередь, призвал главу государства беречь Россию, себя и бороться с фашизмом. «Мы так и делаем», — заверил его Путин, отметив важность поддержки народа и таких людей, как его собеседник.

После этого разговора к президенту подошел мальчик с «наглой просьбой», по его собственным словам, о совместной фотографии. Глава государства исполнил его желание. Затем Путин направился к машине, а толпа провожала его криками «Браво!», «Разрешите вами восхищаться!», «Слава Путину!», «Мы вас любим!». Несколько человек, которые стояли близко к президенту, подали ладонь, и тот пожал им руку. Встречу с ним некоторые присутствующие назвали исполнением мечты.

Перед тем, как сесть в машину, Путин вновь обернулся к толпе и, сложив руки рупором, крикнул: «С праздником!». В ответ собравшиеся начали скандировать: «Путин».

Ранее Путин записал видеопоздравление для моряков ко дню Военно-морского флота.