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05:13, 27 июля 2025Россия

В российском городе объявили опасность атаки БПЛА

МЧС России: Опасность атаки БПЛА объявили в Чувашии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Чувашии. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Смоленской области. Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО. После стало известно, что в регионе ликвидировали еще шесть дронов.

До этого средства ПВО сбили БПЛА в Волгоградской области. В результате падения обломков была повреждена контактная сеть железной дороги.

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