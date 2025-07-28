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11:29, 28 июля 2025Силовые структуры

Боевая подготовка парагвайца в ВСУ попала на видео

В РФ суд заочно приговорил к 24 годам наемника ВСУ Карвалло из Парагвая
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы 40-летнего гражданина Республики Парагвай Родриго Кристиана Карвалло за наемничество в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуры России и предоставили видео о прохождении осужденным обучения.

На кадрах видны военные ВСУ, один из них Карвалло.

Он признан виновным по статьям 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»), 322 УК РФ («Незаконное пересечение госграницы России»), 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов»), 205 УК РФ («Теракт») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Карвалло находится в международном розыске, поэтому суд проходил в его отсутствие.

По данным Генпрокуратуры, в сентябре 2024 года парагваец вместе с другими украинскими военнослужащими незаконно вторгся на российскую территорию. В Курской области он участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России, за что получил восемь тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы главу Мальтийской федерации бокса 44-летнего Патрика Шеррера за участие во вторжении на территорию Курской области в составе ВСУ.

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