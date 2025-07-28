Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
16:30 (Мск)
Черноморец
Россия — Лига PARI|2-й тур
Камилла Рахимова
Сегодня
18:00 (Мск)
Кайла Кросс
Монреаль
Антония Ружич
Завтра
02:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Монреаль
13:43, 28 июля 2025Спорт

Футболист харьковского футбольного клуба сбежал с Украины

Футболист харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров сбежал с Украины
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: FC Metalist 1925 / YouTube

Футболист харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров сбежал с Украины. Об этом сообщается на сайте команды.

В клубе заявили, что Сидоров находился в аренде в команде «Колос», которая завершилась 30 июня — после того, как «Металлист» уехал на заграничные сборы. Поэтому игрок начал тренироваться с молодежной командой харьковчан.

«Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки, и недавно появилась информация, что игрок без ведома нашего клуба покинул территорию Украины», — заявили в «Металлисте». Там добавили, что не знают, как он смог пересечь границу. Клуб назвал действия Сидорова противоправными и объявил о начале внутреннего расследования.

В апреле прошлого года член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Россию, чтобы записаться добровольцем для участия в СВО. До участия в спортивных соревнованиях Кузнецов служил в десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Астрахани рухнула часть аварийного дома. Жильцы давно жаловались на трещины в стенах и затопленный подвал

    Анна Семенович в халате показала лицо без макияжа

    Трое россиян сломали памятник Блокадному трамваю

    Кричащую от галлюцинаций мигрантку заметили на кондиционере на пятом этаже дома в Москве

    Энергетик допустил поставку Азербайджаном российского газа на Украину

    Лавров высказался о восстановлении отношений с Западом

    Лавров сравнил Запад с дворовыми хулиганами

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Женщина не смогла прокатиться на американских горках и похудела на 108 килограммов

    Пассажиры выстроились в очереди в аэропорту из-за отмененных рейсов «Аэрофлота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости