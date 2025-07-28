Футболист харьковского футбольного клуба сбежал с Украины

Футболист харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров сбежал с Украины

Футболист харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров сбежал с Украины. Об этом сообщается на сайте команды.

В клубе заявили, что Сидоров находился в аренде в команде «Колос», которая завершилась 30 июня — после того, как «Металлист» уехал на заграничные сборы. Поэтому игрок начал тренироваться с молодежной командой харьковчан.

«Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки, и недавно появилась информация, что игрок без ведома нашего клуба покинул территорию Украины», — заявили в «Металлисте». Там добавили, что не знают, как он смог пересечь границу. Клуб назвал действия Сидорова противоправными и объявил о начале внутреннего расследования.

В апреле прошлого года член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Россию, чтобы записаться добровольцем для участия в СВО. До участия в спортивных соревнованиях Кузнецов служил в десантно-штурмовых войсках ВСУ.