Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:1
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Рубин
2:2
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Лейла Фернандес
2:0
Завершен
Анна Калинская
Вашингтон (ж)
07:07, 28 июля 2025Спорт

Госдума призвала Международную федерацию фехтования отреагировать на провокации в Тбилиси

Свищев призвал FIE отреагировать на скандал на ЧМ по фехтованию в Тбилиси
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал Международную федерацию фехтования (FIE) отреагировать на скандал на Чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Его слова приводит РИА Новости.

«Безобразная провокация со стороны антироссийски настроенных грузинских сил. Плюс там есть и украинский след, и, возможно, других стран. Конечно, эта акция никакого отношения к спорту не имеет», — подчеркнул депутат.

Он поблагодарил грузинских правоохранителей за пресечение протестного мероприятия, напомнив, что страна-организатор должна обеспечить безопасность делегаций и несет ответственность за проведение турнира.

Свищев считает, что в Тбилиси произошло ущемление российских граждан, несмотря на их участие в нейтральном статусе.

27 июля перед чемпионатом мира по фехтованию грузинские активисты сожгли флаг России. Кроме того, они взорвали петарды перед гостиницей, где остановились российские спортсмены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о мощном комбинированном ударе по аэродрому тактической авиации ВСУ

    Обнаружена неожиданная польза «Оземпика» для дыхательных путей

    Мужчина пожаловался на подозрительно знакомый запах от половых органов своей девушки

    Россиянин десять дней отдыхал в Белоруссии и раскрыл траты на поездку

    Над территорией России за ночь сбили семь украинских беспилотников

    В России предупредили о доукомплектовании подразделений ВСУ у границы

    Госдума призвала Международную федерацию фехтования отреагировать на провокации в Тбилиси

    Женщины возмутились новыми трусами популярного модного бренда

    Ученые и их знакомые обсудили неожиданные способы применения трупа человека

    Стало известно о подготовке теракта в дагестанском Каспийске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости