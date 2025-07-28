Госдума призвала Международную федерацию фехтования отреагировать на провокации в Тбилиси

Свищев призвал FIE отреагировать на скандал на ЧМ по фехтованию в Тбилиси

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал Международную федерацию фехтования (FIE) отреагировать на скандал на Чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Его слова приводит РИА Новости.

«Безобразная провокация со стороны антироссийски настроенных грузинских сил. Плюс там есть и украинский след, и, возможно, других стран. Конечно, эта акция никакого отношения к спорту не имеет», — подчеркнул депутат.

Он поблагодарил грузинских правоохранителей за пресечение протестного мероприятия, напомнив, что страна-организатор должна обеспечить безопасность делегаций и несет ответственность за проведение турнира.

Свищев считает, что в Тбилиси произошло ущемление российских граждан, несмотря на их участие в нейтральном статусе.

27 июля перед чемпионатом мира по фехтованию грузинские активисты сожгли флаг России. Кроме того, они взорвали петарды перед гостиницей, где остановились российские спортсмены.