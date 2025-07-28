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07:51, 28 июля 2025Спорт

Медведева показала фото в платье с откровенным вырезом

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала новую фотографию.

На снимке спортсменка позирует в белом обтягивающем платье с откровенным декольте. Она спросила подписчиков, кто будет новым гостем в ее шоу. Пост собрал более 23 тысяч лайков.

Ранее Медведева раскрыла имя возлюбленного. Им оказался танцор Ильдар Гайнутдинов. Вместе они принимали участие в телевизионном шоу «Звездные танцы».

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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