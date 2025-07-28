Стало известно о жертвах ливней в Китае

В Пекине жертвами мощных ливней стали четыре человека

На Пекин обрушились разрушительные ливни. Не все смогли пережить накрывшее китайскую столицу ненастье, передает Reuters.

Проливные дожди, длящиеся в Пекине и его окрестностях на протяжении пяти дней, вызвали наводнения и оползни. По подсчетам экстренных служб, из берегов вышла 41 река. Как сообщается, жертвами непогоды стали по меньшей мере четыре человека.

За то время, пока бушует непогода, объем осадков превысил среднегодовые показатели осадков вдвое, а в некоторых районах даже втрое. В городе Баодин за одну ночь выпала годовая норма осадков, там пострадали 46 тысяч горожан и были эвакуированы 4,6 тысячи. В столице республики объявлен самый высокий, красный уровень опасности и режим экстренного реагирования. В связи с угрозой наводнения в Пекине были эвакуированы свыше трех тысяч жителей.

Сильные наводнения наблюдались в КНР всего месяц назад. В июне жертвами паводков стали провинции Гуйчжоу и Гуанси на юго-западе республики. В прибрежных городах были эвакуированы больше 300 тысяч человек.

Ранее в провинции Юньнань на юго-западе страны был зафиксирован крупный оползень. Он сошел на шоссе, погребя под собой автомобиль с пятью людями.