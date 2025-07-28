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10:53, 28 июля 2025Из жизни

Пожилая женщина попала за решетку из-за священной шкуры тигра

В Индии 70-летнюю женщину арестовали из-за запрещенной шкуры тигра
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: timesofindia

В индийском городе Джабалпур арестовали женщину, у которой нашли шкуру тигра. Об этом сообщает Times of India.

В доме 70-летней Савитри Сарвате проводился обыск в рамках следствия над ее сыном Джагдишем Прасадом Сарвате. Отдел экономических преступлений обратил внимание на то, что его зарплата на государственной должности не соотносится с уровнем его благосостояния. Полицейские пришли в дом семьи и наткнулись там на шкуру тигра длиной полтора метра. Ее подлинность подтвердили.

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Женщина рассказала, что эту шкуру ей подарил свекор в 1977 году. По словам Савитри, все эти годы она использовала ее в различных ритуалах как священный артефакт. Согласно индийскому законодательству, женщина должна была зарегистрировать ее. В ином случае владеть какими-либо частями тигра запрещено. Савитри заявила, что не знала этого.

Ранее сообщалось, что в Индии четверо местных жителей попытались отравить тигра при помощи коровьей туши. После случившегося власти провели с местными жителями разъяснительную работу, призывав не причинять вред редкому животному.

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