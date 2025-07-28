Раскрыто число нерасселенных ветхих домов в Астрахани

Mash: Почти тысячу аварийных домов должны расселить в Астрахани

Почти тысячу аварийных жилых домов должны расселить в Астрахани до 2027 года, однако процесс может затянуться. Число ветхих зданий раскрыл Telegram-канал Mash.

Речь идет о постройках, которые признали аварийными с 1 января 2017 года — таких в российском городе насчитывают 945, их общая площадь превышает 262 тысячи квадратных метров. В рамках госпрограммы с 2023 по 2027 год помещения должны освободить.

На реализацию проекта выделили более 17 миллиардов рублей, в том числе 10 миллиардов рублей из Фонда развития территорий. Из запланированных на прошедшие два года 131 помещения удалось расселить всего 94. Остальные здания все еще готовят к процедуре, рассказали в администрации.

В понедельник, 28 июля, в астраханском доме на улице Ляхова обрушилась часть подъезда. Среди предполагаемых причин называют размытие фундамента. Здание 1962 года постройки признали аварийным еще пять лет назад — износ конструкций на тот момент составлял 79 процентов.