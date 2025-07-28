Россиянка Калинская проиграла канадской теннисистке в финале турнира в Вашингтоне

Россиянка Калинская проиграла Фернандес в финале турнира WTA в Вашингтоне

Россиянка Анна Калинская проиграла канадской теннисистке Лейле Фернандес в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне, передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. У канадской спортсменки это четвертый чемпионский титул в карьере.

26-летняя россиянка занимает 48-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед в рамках ассоциации, ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в прошлом году.

Ранее сообщалось, что 45-летняя американка Винус Уильямс выиграла первый матч после возвращения в теннис. Спортсменка в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне обыграла соотечественницу Питон Стирнс. Игра прошла в ночь на среду, 23 июля, и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Уильямс.

