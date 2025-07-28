Российские власти оценили снижение выплавки стали

Минпромторг: Выплавка стали в России снизилась в январе — июне на 4,8 %

Выплавка стали в России в первом полугодии 2025 года снизилась на 4,8%. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге РФ.

В ведомстве уточнили, что ориентируются в этой связи на информацию Росстата.

До этого «Корпорация Чермет» оценила выпуск стали отечественными предприятиями в январе — июне, заявив, что показатель упал на пять процентов, до 35 миллионов тонн.

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), одно из крупнейших предприятий отрасли, по его собственным данным в первом полугодии сократил производство стали на 18,2 процента. При этом, на фоне проблем с экспортом стальной продукции из РФ, ее поставки из Китая в Россию растут в 2025 году двузначными темпами.

В 2024-м, ранее сообщил глава министерства Антон Алиханов, отечественное производство стали сократилось год к году на семь процентов.