Выплавка стали в России упала

«Ведомости»: Выплавка стали в России за полгода упала на пять процентов

Российские предприятия черной металлургии за полгода сократили выпуск стали на пять процентов, до 35 миллионов тонн. Об этом со ссылкой на данные информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет» пишут «Ведомости».

Сильнее всего пострадал трубный сегмент — минус 13 процентов, 5,5 миллиона тонн. Выпуск проката упал на шесть процентов, до 30,4 миллиона тонн, а выплавка чугуна — на 0,2 процента, до 26 миллионов тонн. Добыча коксующегося, используемого в металлургии угля, за тот же период сократилась на 4 процента, а производство железной руды, напротив, выросло на 2 процента.

Отдельно в июне металлурги выплавили 5,7 миллиона тонн стали, что на пять процентов меньше, чем годом ранее. При этом добыча железной руды выросла на 5 процентов, а добыча коксующегося угля упала на 8 процентов.

В прошлом году выпуск стали российскими предприятиями упал на семь процентов. Если ситуация резким образом не изменится, то негативная тенденция сохранится.

Управляющий партнер Neft Research Александр Фролов объяснил, что проблемами для отрасли остаются санкции, дорогая логистика и слабый мировой спрос. Производственные мощности отечественных компаний составляют 75 миллионов тонн, а внутренний спрос — менее 39 миллионов. Таким образом, проблемы с экспортом приводят к падению загрузки.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев года поставки стальной продукции из Китая в Россию выросли на 16 процентов в годовом выражении, в ряде регионов китайская сталь доминирует