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20:19, 28 июля 2025Путешествия

Супруги отправились с маленькими дочерями в поход в «Логово Дьявола» и не выжили

Fox news: Супруги не выжили во время прогулки в парке «Логово Дьявола» в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: из личного архива Cristen Brink

Муж и жена не выжили во время прогулки в государственном парке США после встречи с прохожим. Об этом сообщает телеканал Fox news.

В субботу, 26 июля, супруги Бринк, 43-летний Клинтон и 41-летняя Кристен, отправились с двумя маленькими дочерями в поход по парку «Логово Дьявола» в штате Арканзас. Вскоре пара повстречала на пути мужчину в белой рубашке и с рюкзаком за спиной, который лишил их жизни на глазах у девочек.

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Полиция не раскрывает, каким способом преступник расправился с супругами. Семилетняя и девятилетняя девочки не пострадали во время нападения и сейчас находятся у родственников.

Уточняется, что семья Бринк совсем недавно переехала в Арканзас из другого штата. На данный момент подозреваемый не найден, ведется расследование.

Ранее турист бросился на помощь потерпевшим бедствие у берегов США людям и ушел под воду на глазах у жены и троих детей. Мужчину унесло обратным течением в открытый океан.

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