Тренер российских пловцов рассказал об отношении к команде на чемпионате мира

Главный тренер российских пловцов Андрей Шишин рассказал об отношении к команде на чемпионате мира — 2025. Его комментарий приводит РИА Новости.
По словам специалиста, все к ним относятся дружелюбно, так же как и шесть лет назад. «Конкуренция стала выше. Когда пловец наподобие Рылова преодолевал дистанцию за 52 секунды — рядом никого не было. А сегодня 52,5 еле-еле позволяют проходить дальше Лифинцеву. Мир изменился за шесть лет», — добавил он.
Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре. Турнир продлится до 3 августа.