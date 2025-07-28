Тренер российских пловцов рассказал об отношении к команде на чемпионате мира

Тренер пловцов Шишин: К россиянам на чемпионате мира относятся дружелюбно

Главный тренер российских пловцов Андрей Шишин рассказал об отношении к команде на чемпионате мира — 2025. Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам специалиста, все к ним относятся дружелюбно, так же как и шесть лет назад. «Конкуренция стала выше. Когда пловец наподобие Рылова преодолевал дистанцию за 52 секунды — рядом никого не было. А сегодня 52,5 еле-еле позволяют проходить дальше Лифинцеву. Мир изменился за шесть лет», — добавил он.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре. Турнир продлится до 3 августа.