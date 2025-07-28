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18:16, 28 июля 2025Спорт

Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на первенстве Европы

Украинская штангистка Михович не сделала фото с россиянкой на первенстве Европы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Украинская штангистка Злата Михович отказалась от совместного фотографирования с призерами первенства Европы из-за присутствия среди них россиянки Айсылу Нигматзяновой. Об этом сообщает ТАСС.

28 июля были разыграны медали в толчке среди спортсменок до 15 лет в весовой категории до 58 килограммов. Нигматзянова завоевала серебро, Михович получила малую бронзовую награду за четвертое место.

После окончания награждения всех участников церемоний пригласили сделать совместную фотографию. Однако украинская спортсменка отказалась от предложения и покинула помост.

Ранее украинка Алина Комащук отказалась от фотографии с россиянкой Яной Егорян на пьедестале почета на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Она ушла с пьедестала.

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