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04:01, 29 июля 2025Мир

В Австрии оценили готовность Запада к переговорам

Политолог Рейснер: Запад не демонстрирует готовность к переговорам по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Запад не демонстрирует готовность к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила независимый политический обозреватель, сооснователь института BRENNUS Ульрике Рейснер в интервью «Ленте.ру».

«Я не вижу со стороны Запада готовности к переговорам. Я не вижу желания со стороны западных стран сделать все возможное, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт», — отметила Рейснер.

Политолог подчеркнула, что для достижения мирного решения необходимо согласие всех вовлеченных сторон. По ее словам, урегулирование украинского конфликта является «действительно важным вопросом для всей Европы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мирные переговоры и снижение напряженности вокруг Украины никогда не были в реальной повестке Запада.

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