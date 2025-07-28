Политолог Рейснер: Запад не демонстрирует готовность к переговорам по Украине

Запад не демонстрирует готовность к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила независимый политический обозреватель, сооснователь института BRENNUS Ульрике Рейснер в интервью «Ленте.ру».

«Я не вижу со стороны Запада готовности к переговорам. Я не вижу желания со стороны западных стран сделать все возможное, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт», — отметила Рейснер.

Политолог подчеркнула, что для достижения мирного решения необходимо согласие всех вовлеченных сторон. По ее словам, урегулирование украинского конфликта является «действительно важным вопросом для всей Европы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мирные переговоры и снижение напряженности вокруг Украины никогда не были в реальной повестке Запада.