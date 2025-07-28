В Госдуме прокомментировали сожжение российского флага на чемпионате мира в Грузии

Журова: Сожжение флага РФ на ЧМ в Грузии — детсадовская попытка запугать Россию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с сожжением российского флага на чемпионате мира по фехтованию в Грузии. Ее слова передает РИА Новости.

По ее мнению, это попытка запугать Россию. «Это провокация и против нашей страны, и против организаторов. Наши спортсмены — смелые, и воспринимать это нужно спокойно. Это как в детском саду, когда за косичку дергают, — пытаются вызывать реакцию», — сравнила она.

27 июля грузинские активисты сожгли флаг РФ. Кроме того, они взорвали петарды перед гостиницей, где остановились российские спортсмены.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе. В мае россияне были допущены до командных соревнований.