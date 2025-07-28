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23:30, 28 июля 2025Мир

В России обеспокоились расходами НАТО на оборону

Грушко: Военные расходы НАТО достигли колоссальных значений
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Милитаризация стран НАТО продолжается ускоренными темпами, их расходы на оборону достигли колоссальных значений. Свое беспокойство по этому поводу выразил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью ассоциации «Франко-российский диалог», передает ТАСС.

«Сегодня сумма военных расходов всех стран НАТО достигла колоссальных значений — 1,5 триллиона долларов. [Европейцам] придется пожертвовать ассигнованиями на социальные нужды, здравоохранение, науку и образование», — сказал он.

По его словам, Запад усиленно демонизирует Россию, говоря об «угрозе» со стороны Москвы. Дипломат подчеркнул, что НАТО хочет построить новую систему безопасности «не только без участия России, но и против нее».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не считает обременительными расходы на оборону в НАТО. По его словам, Финляндию вне альянса можно сравнить с человеком, «стоящим на морозе в минус 20 градусов».

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