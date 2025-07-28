Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
16:30 (Мск)
Черноморец
Россия — Лига PARI|2-й тур
Камилла Рахимова
Сегодня
18:00 (Мск)
Кайла Кросс
Монреаль
Антония Ружич
Завтра
02:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Монреаль
11:59, 28 июля 2025Спорт

В Турции анонсировали самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Сабунчоглу: «Спартак» купит Фернандеша у «Бешикташа» за 20 миллионов евро
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peter Lous / Globallookpress.com

Турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу в своем аккаунте в соцсети X анонсировал трансфер португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер, красно-белые заплатят за игрока 20 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.

Если переход состоится — Фернандеш станет самой дорогой покупкой в истории «Спартака». Предыдущий рекорд принадлежит тринададцу Ливаю Гарсии, которого москвичи купили зимой 2025 года за 18,7 миллиона евро.

Ранее московское «Динамо» купило у «Бешикташа» полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. По информации портала Transfermarkt, за игрока заплатили 2,8 миллиона евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота»

    На Западе предупредили об одном способе России уничтожить Украину

    Иран назвал условие начала переговоров с США

    Жители многоэтажек признались в страхах во время отпусков

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Трампа обвинили в жульничестве и поймали на видео

    Почти половина европейцев не слышали о лидерах НАТО и ЕС

    В России отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину

    Стало известно о возможных пострадавших при обрушении подъезда в российском городе

    Уехавшая в США Дакота заявила о конце ее карьеры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости