В Турции анонсировали самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Сабунчоглу: «Спартак» купит Фернандеша у «Бешикташа» за 20 миллионов евро

Турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу в своем аккаунте в соцсети X анонсировал трансфер португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер, красно-белые заплатят за игрока 20 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.

Если переход состоится — Фернандеш станет самой дорогой покупкой в истории «Спартака». Предыдущий рекорд принадлежит тринададцу Ливаю Гарсии, которого москвичи купили зимой 2025 года за 18,7 миллиона евро.

Ранее московское «Динамо» купило у «Бешикташа» полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. По информации портала Transfermarkt, за игрока заплатили 2,8 миллиона евро.