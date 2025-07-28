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11:35, 28 июля 2025Спорт

Футболист сборной Казахстана перешел из «Бешикташа» в московское «Динамо»

Футболист сборной Казахстана Зайнутдинов перешел из «Бешикташа» в «Динамо»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Футболист сборной Казахстана перешел из турецкого Бешикташа в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте столичной команды.

Хавбек подписал контракт с новой командой до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. За «Динамо» Зайнутдинов будет выступать под номером 19.

Финансовые детали трансфера не уточняются. По информации портала Transfermarkt, динамовцы заплатили за 27-летнего игрока 2,8 миллиона евро.

За «Бешикташ» Зайнутдинов выступал с лета 2023 года. До этого он играл в России за московский ЦСКА и «Ростов».

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