Футболист сборной Казахстана перешел из «Бешикташа» в московское «Динамо»

Футболист сборной Казахстана перешел из турецкого Бешикташа в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте столичной команды.
Хавбек подписал контракт с новой командой до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. За «Динамо» Зайнутдинов будет выступать под номером 19.
Финансовые детали трансфера не уточняются. По информации портала Transfermarkt, динамовцы заплатили за 27-летнего игрока 2,8 миллиона евро.
За «Бешикташ» Зайнутдинов выступал с лета 2023 года. До этого он играл в России за московский ЦСКА и «Ростов».