Вице-чемпионка России в семиборье получила гражданство Турции

Вице-чемпионка России в семиборье София Якушина получила гражданство Турции

Вице-чемпионка России в семиборье София Якушина получила гражданство Турции. Об этом она сообщила ТАСС.

19-летняя спортсменка отметила, что у нее появилась возможность, за которую она ухватилась. «Я решила, что для меня и моей карьеры, которая у спортсменов не вечная и даже не очень долгая, это верное и нужное решение. Но у меня остается и гражданство России», — заявила Якушина.

Семиборье — легкоатлетическая дисциплина, которая у женщин включает в себя бег на 100 метров с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжок в длину, метание копья и бег на 800 метров. Якушина стала серебряной призеркой первенства страны в этом виде в 2024 году.

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон осудил российских спортсменов, меняющих гражданство. Он назвал таких атлетов предателями.