Власти Афганистана ответили на сообщения о гимне с «черепами русских»

Песня, в которой содержатся слова о «грудах черепов русских», не является официальным гимном Афганистана. Об этом посольство страны в России сообщило РБК.
«Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны», — сказали в дипмиссии.
Обратить внимание на полуофициальный гимн Афганистана со строками «посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских» призвал депутат Госдумы Алексей Чепа. «Если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться как и подобает», — сказал он.
3 июля сообщалось, что Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане.