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21:30, 28 июля 2025Мир

Власти Афганистана ответили на сообщения о гимне с «черепами русских»

Посольство Афганистана ответило на сообщения о гимне со словами о смерти русских
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Песня, в которой содержатся слова о «грудах черепов русских», не является официальным гимном Афганистана. Об этом посольство страны в России сообщило РБК.

«Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны», — сказали в дипмиссии.

Обратить внимание на полуофициальный гимн Афганистана со строками «посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских» призвал депутат Госдумы Алексей Чепа. «Если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться как и подобает», — сказал он.

3 июля сообщалось, что Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане.

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