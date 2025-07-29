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20:34, 29 июля 2025Спорт

«Динамо» вырвало победу у «Сочи» в матче Кубка России

«Динамо» победило «Сочи» со счетом 3:2 в матче первого тура Кубка России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Первый мяч на девятой минуте забил нападающий москвичей Иван Сергеев. На 33-й минуте счет сравнял защитник Дмитрий Васильев. Через минуту вывел «Сочи» вперед форвард Захар Федоров.

Во втором тайме на 56-й минуте вновь сравнял счет Сергеев, оформив дубль. На пятой добавленной ко второму тайму минуте вырвал победу для «Динамо» полузащитник Даниил Фомин.

В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка России стал московский ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

В следующем туре «Динамо» примет «Краснодар», а «Сочи» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 13 августа.

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