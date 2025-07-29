Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропала в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер пропала в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер пропала в горах Пакистана. Об этом сообщает ZDF.

По информации источника, бывшая спортсменка 28 июля совершала восхождение вместе с напарницей, когда попала в камнепад. Отмечается, что напарница Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция. Из-за сложностей со спасательной операцией до экс-биатлонистки пока не удалось добраться.

В Международной команде горных спасателей заявили, что дополнительная информация о происшествии будет предоставлена, как только появятся подтвержденные данные.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира. В 2019 году биатлонистка завершила спортивную карьеру.