Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
1:0
1-й тайм
live
Сочи
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Акрон
1:1
1-й тайм
live
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
Краснодар
Сегодня
20:45 (Мск)
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Мирра Андреева
Сегодня
21:00 (Мск)
Бьянка Андрееску
Монреаль
Даниил Медведев
Завтра
01:30 (Мск)
Далибор Сврчина
Торонто
Андрей Рублёв
Завтра
18:00 (Мск)
Юго Гастон
Торонто
18:28, 29 июля 2025Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропала в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер пропала в горах Пакистана
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Martin Hoffmann Berliner Str.31 / Imago / Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер пропала в горах Пакистана. Об этом сообщает ZDF.

По информации источника, бывшая спортсменка 28 июля совершала восхождение вместе с напарницей, когда попала в камнепад. Отмечается, что напарница Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция. Из-за сложностей со спасательной операцией до экс-биатлонистки пока не удалось добраться.

В Международной команде горных спасателей заявили, что дополнительная информация о происшествии будет предоставлена, как только появятся подтвержденные данные.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира. В 2019 году биатлонистка завершила спортивную карьеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это колоссальные ресурсы». В США предложили купить у России большую территорию на Дальнем Востоке. Что об этом известно?

    Великобритания собралась признать Палестину

    Появилось новое видео с места обрушения здания в российском городе

    В Чернигове прогремел взрыв

    Россияне стали чаще жаловаться на банки

    Ксения Собчак снялась в прозрачном костюме

    Мародерский рейд на сгоревший алкомаркет в столице региона России сняли на видео

    Зеленский поблагодарил Данию за поддержку закона о НАБУ

    Разработан метод раннего предсказания появления кариеса

    Украина анонсировала международные санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости