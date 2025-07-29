Экс-президент «Зенита» раскритиковал работу Семака

Экс-президент «Зенита» Туфрин заявил, что команда устала от тренера Семака

Бывший президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин раскритиковал работу главного тренера команды Сергея Семака. Его слова приводит «Чемпионат».

Экс-глава сине-бело-голубых заявил, что ему совершенно непонятна боязнь всех критиковать «Зенит». «Семак не управляет командой — он устал от команды, а команда устала от Семака. Я это буду повторять каждый раз. Не видно тренерской мысли, не видно, чтобы у кого-то горели глаза», — подчеркнул Туфрин.

В сезоне-2024/2025 «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея. Петербуржцы заняли второе место в чемпионате страны, вылетели в финале Пути РПЛ Кубка России и не смогли принять участие в Суперкубке.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и взял пять Суперкубков страны.