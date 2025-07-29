Фитнес-эксперт дал советы по тренировкам в жару

Фитнес-эксперт Мосалев предложил в жару тренироваться в воде

Фитнес-эксперт Евгений Мосалев дал рекомендации по тренировкам в жару. Его слова приводит Pravda.Ru.

«Любая физическая активность — это уже стресс. А если прибавить жару, прямое солнце и влажность, нагрузка становится чрезмерной. Тело изнашивается быстрее, а польза от тренировки падает», — заявил специалист. Он предложил в жару тренироваться в воде. При этом важно соблюдать меры предосторожности: надеть головной убор и выбирать водоемы с прохладной водой.

Также Мосалев посоветовал не забывать пить воду. «Перегрев и обезвоживание — две основные опасности в такую погоду. Их нельзя недооценивать», — подчеркнул он.

Ранее фитнес-тренер Марк Латынин перечислил основные правила для занятий в жару. В частности, специалист рекомендовал заниматься спортом до девяти часов утра и после семи часов вечера.