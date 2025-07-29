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00:06, 30 июля 2025Экономика

Над российским городом заметили подобие летающей тарелки

Над Кировом заметили нечто, напоминающее НЛО
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «ЗК - Злой Кировчанин»

Жители Кирова заметили в небе подобие летающей тарелки. Кадрами парящего в небе объекта поделились подписчики Telegram-канала «ЗК-Злой кировчанин».

Странное явление заметили в вечернем небе над районом Европейских улочек. Объект имел обвальную форму и привлек внимание местных жителей. Спустя пять минут после появления он исчез.

Суть явления раскрыл метеоролог-любитель Алексей Кокорин. В Telegram-канале «Любительская метеорология в Кирове» он рассказал, что НЛО горожанам напомнило линзовидное облако. Такого рода облака бывают одиночными и довольно редки. Их края гладкие и закругленные, благодаря чему облако напоминает тарелку. «Такие облака образуются между двумя слоями воздуха или на гребнях воздушных волн. А воздушные волны чаще всего образуются над горами, холмами или антропогенными объектами, такими как здания или мосты», — разъяснил Кокорин. По его словам, подобные облака редко образуются над равниной. Их появление говорит о наличии в атмосфере сильных горизонтальных потоков воздуха и высокой влажности.

Ранее появление «дьявольских» облаков над Москвой допустила климатолог Ольга Золина. Облака-асператус характеризуются волнисто-шероховатой структурой и имеют устрашающий вид. В середине июля столичные жители застали другой необычный вид облаков — мамматусы. Эти облака отличаются мешковатой формой, напоминающей вымя.

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