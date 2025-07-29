Международный союз биатлонистов отреагировал на пропажу олимпийской чемпионки в горах

В IBU заявили, что думают о пропавшей в горах олимпийской чемпионке Дальмайер

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте отреагировал на то, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер пропала в горах Пакистана.

«Вся биатлонная семья думает о Дальмайер и ее семье», — заявили в IBU. Они выразили надежду на скорейшее появление хороших новостей.

Ранее ZDF сообщил, что бывшая спортсменка 28 июля совершала восхождение вместе с напарницей, когда попала в камнепад. Отмечается, что напарница Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция. Из-за сложностей со спасательной операцией до экс-биатлонистки пока не удалось добраться.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира. В 2019 году биатлонистка завершила спортивную карьеру.