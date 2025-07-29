Обещание ЕС купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов назвали фантастикой

Politico: ЕС не сможет закупить у США энергоносители на $750 млрд

Страны Евросоюза (ЕС) не смогут реализовать планы Еврокомиссии (ЕК), которая обещала купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов. Фантастикой торговую сделку назвали в газете Politico.

Чтобы исполнить обещание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, странам Европы придется фактически утроить американский импорт энергоносителей в течение следующих трех лет. однако технические препятствия и недостаточные полномочия Брюсселя в отношении импортных сделок означают, что достичь цели будет невероятно сложно. Названная сумма — просто заоблачная и совершенно нереалистичная, заявила старший аналитик сырьевого агентства Kpler Лора Пейдж.

Годом ранее страны объединения приобрели энергоносителей на 375 миллиардов евро. Из этого объема лишь 76 миллиардов — оплата за поставки из США. Чтобы реализовать озвученные условия торговой сделки, ЕС придется утроить объемы закупки американских нефти и газа, при этом отказавшись от услуг других поставщиков, в том числе Норвегии, которая поставляет более дешевый газ по трубопроводу.

Как заявил руководитель отдела анализа сырой нефти в Kpler Хомаюн Фалакшахи, сейчас ЕС закупает у США 12 процентов нефти и топлива. нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в регионе могут обрабатывать лишь ограниченные доли специфической американского сырья, поэтому планы нарастить поставки более чем до 14 процентов — фантастика.