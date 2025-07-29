Появились подробности о поисках олимпийской чемпионки по биатлону в горах

Поисково‑спасательная операция двукратной олимпийской чемпионки по биатлону немки Лауры Дальмайер приостановлена из‑за наступления темноты. Об этом сообщает Sportschau.
По информации источника, поиски спортсменки продолжатся в среду, 29 июля, утром. Отмечается, что из-за риска камнепадов спасателям до сих пор не удалось добраться до Дальмайер — они видели место место происшествия только с вертолета.
Ранее ZDF сообщил, что бывшая спортсменка 28 июля совершала восхождение вместе с напарницей, когда попала в камнепад. Отмечается, что напарница Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция. Из-за сложностей со спасательной операцией до экс-биатлонистки пока не удалось добраться.
Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира. В 2019 году биатлонистка завершила спортивную карьеру.