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21:52, 29 июля 2025Спорт

Появились подробности о поисках олимпийской чемпионки по биатлону в горах

Поиск олимпийской чемпионки Дальмайер приостановили из‑за наступления темноты
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер. Фото: News Agency / Jessica Gow / Reuters

Поисково‑спасательная операция двукратной олимпийской чемпионки по биатлону немки Лауры Дальмайер приостановлена из‑за наступления темноты. Об этом сообщает Sportschau.

По информации источника, поиски спортсменки продолжатся в среду, 29 июля, утром. Отмечается, что из-за риска камнепадов спасателям до сих пор не удалось добраться до Дальмайер — они видели место место происшествия только с вертолета.

Ранее ZDF сообщил, что бывшая спортсменка 28 июля совершала восхождение вместе с напарницей, когда попала в камнепад. Отмечается, что напарница Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция. Из-за сложностей со спасательной операцией до экс-биатлонистки пока не удалось добраться.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира. В 2019 году биатлонистка завершила спортивную карьеру.

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