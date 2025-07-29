Появились подробности о поисках олимпийской чемпионки по биатлону в горах

Поиск олимпийской чемпионки Дальмайер приостановили из‑за наступления темноты

Поисково‑спасательная операция двукратной олимпийской чемпионки по биатлону немки Лауры Дальмайер приостановлена из‑за наступления темноты. Об этом сообщает Sportschau.

По информации источника, поиски спортсменки продолжатся в среду, 29 июля, утром. Отмечается, что из-за риска камнепадов спасателям до сих пор не удалось добраться до Дальмайер — они видели место место происшествия только с вертолета.

Ранее ZDF сообщил, что бывшая спортсменка 28 июля совершала восхождение вместе с напарницей, когда попала в камнепад. Отмечается, что напарница Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция. Из-за сложностей со спасательной операцией до экс-биатлонистки пока не удалось добраться.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира. В 2019 году биатлонистка завершила спортивную карьеру.

