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10:09, 29 июля 2025ЦенностиЭксклюзив

Россияне раскрыли отношение к курортным романам

Sokolov и Mamba: Российские мужчины чаще заводят курортные романы, чем женщины
Мария Винар

Фото: Unsplash

Россияне раскрыли отношение к курортным романам. Соответствующие результаты опроса ювелирного бренда Sokolov и дейтинг-сервиса Mamba поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Исследование показало, что мужчины чаще заводят курортные романы, чем женщины. 37 процентов россиян считают пляжный сезон идеальным периодом для любовных приключений, а 30 процентов — мечтали об этом, но так и не решились. При этом 26 процентов женщин позволяют себе флирт во время отпуска, в то время как 16 процентов — ограничиваются фантазиями о скоротечных отношениях. В то же время треть участниц опроса (31 процент) признались, что их совершенно не тянет на подобные авантюры.

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Кроме того, выяснилось, что половина опрошенных мужчин (51 процент) продолжала общаться с потенциальными партнершами, но влечение к ним постепенно пропадало. Каждый пятый (19 процентов) хотя бы раз сумел перевести курортный роман в серьезные отношения. Однако 18 процентов респондентов твердо уверены, что в отпуске нужно уделять время только себе. Что касается женщин, то 39 процентов смогли поддерживать связь после поездки, 29 процентов решили забыть об этом и 12 процентов перевезли любовные отношения с пляжа домой.

Также, согласно результатам, многие россияне готовы к серьезному развитию курортных авантюр. Треть мужчин (34 процента) и почти столько же женщин (29 процентов) считают нормальным сделать предложение руки и сердца уже через неделю, если между партнерами разгорелись чувства. При этом именно представители сильного пола (16 процентов) чаще выступают инициаторами в переходе на новый уровень отношений. Женщины в этом вопросе проявляют осторожность: 61 процент никогда не принимали предложения после подобных романов, хотя 7 процентов все же соглашались.

Ранее сообщалось, что российские мужчины объяснили желание снимать обручальное кольцо.

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