Российская синхронистка поплавала вниз головой во время беременности

Российская синхронистка Шишкина поплавала вниз головой во время беременности

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина показала занятия спортом во время беременности. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

На кадрах Шишкина выполняет элементы в бассейне вниз головой. По ее словам, видео было записано на восьмом месяце беременности. Также она поделилась, что помимо занятий в бассейне делала зарядку.

Ранее спортсменка сообщила о рождении ребенка. 17 июля 35-летняя Шишкина родила сына Андрея.

Шишкина — олимпийская чемпионка 2012, 2016 и 2021 годов. Все медали она завоевала в групповых соревнованиях. Кроме того, на ее счету 14 побед на чемпионатах мира.