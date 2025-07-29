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08:16, 29 июля 2025Спорт

Российская синхронистка поплавала вниз головой во время беременности

Российская синхронистка Шишкина поплавала вниз головой во время беременности
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина показала занятия спортом во время беременности. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

На кадрах Шишкина выполняет элементы в бассейне вниз головой. По ее словам, видео было записано на восьмом месяце беременности. Также она поделилась, что помимо занятий в бассейне делала зарядку.

Ранее спортсменка сообщила о рождении ребенка. 17 июля 35-летняя Шишкина родила сына Андрея.

Шишкина — олимпийская чемпионка 2012, 2016 и 2021 годов. Все медали она завоевала в групповых соревнованиях. Кроме того, на ее счету 14 побед на чемпионатах мира.

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