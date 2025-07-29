Российская синхронистка поплавала вниз головой во время беременности

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина показала занятия спортом во время беременности. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.
На кадрах Шишкина выполняет элементы в бассейне вниз головой. По ее словам, видео было записано на восьмом месяце беременности. Также она поделилась, что помимо занятий в бассейне делала зарядку.
Ранее спортсменка сообщила о рождении ребенка. 17 июля 35-летняя Шишкина родила сына Андрея.
Шишкина — олимпийская чемпионка 2012, 2016 и 2021 годов. Все медали она завоевала в групповых соревнованиях. Кроме того, на ее счету 14 побед на чемпионатах мира.