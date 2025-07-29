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23:31, 29 июля 2025Спорт

Российский баскетболист раскрыл подробности задержания во Франции

Баскетболист Даниил Касаткин заявил, что его задержали по прилете в Париж
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский баскетболист Даниил Касаткин раскрыл подробности задержания во Франции. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Спортсмен рассказал, что летел в Париж вместе с невестой Анной. Однако по прилете во Францию при просмотре документов его задержали и начали обыскивать. «Надели наручники, усадили в машину и повезли в ближайший участок. Наручники затянули так, что синяки держались еще неделю», — поделился подробностями он.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.

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