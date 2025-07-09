Российского баскетболиста задержали во Франции по запросу США

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США. Об этом сообщает Le Monde.
«Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей... США обвиняют Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети, он отрицает обвинения», — заявил источник.
Отмечается, что Касаткин был арестован в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Баскетболист прибыл во Францию вместе с невестой, которой недавно сделал предложение. В данный момент россиянин ожидает экстрадиции.
Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист провел 45 матчей, в которых в среднем набирал по 6,0 очка и отдавал по 2,7 передачи за игру.
Известно, что в прошлом Касаткин жил и учился в США. В 2016 году он отправился в американскую школу, а в 2018 году поступил в университет Pennsylvania State Univeristy, за команду которого сыграл несколько игр в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В 2019 году баскетболист вернулся в Россию.