Российского пловца дисквалифицировали за допинг

Российского пловца Александра Ефимова дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Спортсмена дисквалифицировали на четыре года. Отстранение началось 26 июня 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения.
По информации ТАСС, Ефимова дисквалифицировали за мельдоний. Срок наказания 18-летнего спортсмена завершится 4 мая 2029 года.
Ранее за допинг дисквалифицировали российскую фигуристку Надежду Понтелеенко. 16-летняя спортсменка также попалась на мельдонии.