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13:17, 29 июля 2025Спорт

Российского пловца дисквалифицировали за допинг

Российского пловца Ефимова дисквалифицировали за допинг на четыре года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российского пловца Александра Ефимова дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмена дисквалифицировали на четыре года. Отстранение началось 26 июня 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения.

По информации ТАСС, Ефимова дисквалифицировали за мельдоний. Срок наказания 18-летнего спортсмена завершится 4 мая 2029 года.

Ранее за допинг дисквалифицировали российскую фигуристку Надежду Понтелеенко. 16-летняя спортсменка также попалась на мельдонии.

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