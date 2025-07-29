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20:00, 29 июля 2025Моя страна

Сахалин оказался в «Симпсонах»

Кристина Гон представила Сахалин в стиле заставки «Симпсонов»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Сахалин оказался в «Симпсонах» — по мультсериалу в формате заставки и в характерной стилистике местная жительница воссоздала виды острова. Запись публикует АСТВ в своем Тelegram.

Автором заставки стала Кристина Гон. В ролике изображен Южно-Сахалинск. Там показаны главные достопримечательности города, в том числе исторический парк, пляж, горнолыжный комплекс и то, как много в регионе диких медведей, крабов и красной икры.

Ранее еще один сахалинец «поигрался» с нейросетью и кардинально изменил два места в Холмске. На месте, где все застроено гаражами, ИИ создал отдельную зону, где можно было бы покататься на лодках и посидеть в береговых кафе около водоема. Также в портовом городе нейросеть сделала фуникулер.

Россияне все чаще применяют ИИ в разных областях. В частности, недавно газета «Краснодарские известия» впервые создала номер, полностью написанный нейросетью. А в Восточно-Сибирском университете технологий и управления появился «нейросетевой стилист», который поможет людям в подборе модных образов из одежды.

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