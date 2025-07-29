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17:21, 29 июля 2025Мир

В ЕС потребовали от Украины безотлагательного назначения директора БЭБ

Представитель ЕК Мерсье: Украина должна безотлагательно назначить директора БЭБ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украине стоит безотлагательно назначить директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) в соответствии с законом О реформировании бюро и действующих процедур отбора и назначения. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье, сообщает «Общественное».

По его словам, это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного функционирования. «Эта реформа является частью более широких обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС», — отметил он.

Ранее в МВФ предупредили украинские власти о проблемах в экономике из-за предпринятых изменений в антикоррупционном законодательстве.

На этой неделе Верховная Рада поддержала проект, отменяющий независимость НАБУ и САП. После утверждения решения Зеленским в стране вспыхнули протесты и начались митинги, а сам глава государства попал под огонь критики своих высокопоставленных западных сторонников.

В итоге он уступил давлению и выступил с новыми инициативами, восстанавливающими почти все полномочия указанных ведомств.

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