МЭР: Негативные прогнозы международных организаций по экономике РФ не сбываются

Международные финансовые институты не раз давали негативные прогнозы по поводу ситуации в российской экономике, однако в последние годы сбыться им не доводилось, следует из приведенного ТАСС комментария Минэкономразвития (МЭР) РФ по поводу резкого снижения оценки Международным валютным фондом (МВФ) роста ВВП РФ в 2025 году.

В апреле в МВФ ожидали полуторапроцентного годового роста экономики России, теперь же изменили прогноз, опустив уровень показателя до 0,9 процента.

«За последние годы ни одна из таких сверхконсервативных оценок еще ни разу не соответствовала факту», — ответили на это в МЭР, уточнив, что в настоящее время готовят собственный обновленный прогноз. Текущий прогноз ведомства подразумевает рост ВВП в 2025 году на 2,5 процента.

Говоря о ситуации с попытками стран Запада изъять замороженные российские активы, президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что страна сейчас стремится минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов, а также снизить зависимость от западных финансовых институтов из-за их политической ангажированности.

