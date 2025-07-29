В России появится пеший маршрут протяженностью около 300 километров

В Кабардино-Балкарии появится пеший маршрут протяженностью около 300 километров

В Кабардино-Балкарии появится пеший маршрут протяженностью около 300 километров. Об этом сообщает «Российская газета».

Заместитель министра курортов и туризма Республики Ислам Шаваев рассказал, что работы по обустройству пешего маршрута начнутся в следующем году. По его словам, в первую очередь отработают участок между Чегемским и Эльбрусским районами. Здесь планируется разместить информационные щиты, знаки навигации, площадки для отдыха, а также фотозоны. «Наша цель, помимо установки знаков навигации и маркировки маршрутов, создать еще и перехватывающие зоны с объектами размещения и точками питания, чтобы люди могли перейти с одной локации на другую и остановиться на ночевку. На сегодня запланировано восемь таких зон. Из них в четырех — в Верхней Балкарии, Верхнем Чегеме, на Актопраке и Сукане», — объяснил Шаваев.

Туристы смогут пройти весь маршрут за семь-восемь дней. При этом уточняется, что сама дорога будет предназначена не только для пешеходов, но и для автомобилей. Открыть маршрут для посетителей власти республики планируют через три года.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года на курорте «Роза Хутор» для туристов откроют 27 пеших троп в горах. Они проходят по реликтовым лесам, мимо водопадов, озер и смотровых площадок.