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02:13, 29 июля 2025Россия

В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников

Миляев: В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее под удар украинских дронов попали несколько городов Донецкой народной республики (ДНР). В частности, атаке подвергся Донецк. Она продлилась около часа. Под ударом оказался бизнес-центр, по предварительным данным, беспилотник повредил остекление здания. В городе были слышны взрывы. Информация о пострадавших отсутствует.

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