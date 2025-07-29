В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников

Миляев: В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее под удар украинских дронов попали несколько городов Донецкой народной республики (ДНР). В частности, атаке подвергся Донецк. Она продлилась около часа. Под ударом оказался бизнес-центр, по предварительным данным, беспилотник повредил остекление здания. В городе были слышны взрывы. Информация о пострадавших отсутствует.