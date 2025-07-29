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23:01, 29 июля 2025Россия

В Ростовской области при атаке дронов получили повреждения более 50 квартир

Слюсарь: В Сальске при атаке дронов получили повреждения более 50 квартир
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Сальске Ростовской области после ночного удара беспилотников получили повреждения 11 частных домовладений и десять многоквартирных домов. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки дронов погибли три человека — один мирный житель и два сапера Росгвардии. Слюсарь также сообщил о повреждении 54 квартир, нескольких нежилых объектов и двух легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что украинские военные испытывают жесткую нехватку FPV- и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на линии соприкосновения вблизи Работино в Запорожской области.

До этого украинские дроны атаковали несколько городов Донецкой народной республики (ДНР), в том числе Донецк.

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