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20:58, 29 июля 2025Бывший СССР

У ВСУ начали кончаться дроны в Запорожской области

РИА Новости: Бойцам ВСУ, находящимся под Работино, не хватает БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские военные испытывают жесткую нехватку FPV- и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на линии соприкосновения вблизи Работино в Запорожской области. Об этом рассказал старший оператор ударных дронов одного из подразделений 42-й гвардейской дивизии, находящейся на данном участке, с позывным Рэйз, пишет РИА Новости.

По его словам, кончаются как и FPV-дроны, так и БПЛА серии «Мавик». При этом Рэйз добавил, что это пока не официальное заявление, а то, как он чувствует исходя из обстановки вблизи Работино.

В то же время он отметил, что армия России находится «в максимально активной фазе работы» на запорожском направлении. «Если сравнить, что было полгода назад и сейчас — большая разница», — констатировал российский военный.

Ранее он также отмечал, что ВСУ сдают позиции в районе Работино. Все лесополосы противника и передние края линии боевого соприкосновения уже выжжены, указывал Рэйз.

Подобные заявления боец сделал на фоне сообщений о том, что ВСУ в спешке перебросили на линию боевого соприкосновения в Степногорск часть элитного подразделения операторов дронов «Птицы Мадьяра». Российская армия же взяла под контроль село Темировка в Запорожской области.

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