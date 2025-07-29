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17:42, 29 июля 2025Мир

Военный вертолет разбился на востоке Германии

Bild: На востоке ФРГ разбился военный вертолет, пилота найти пока не смогли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dwi Anoraganingrum / IMAGO / Globallookpress.com

Военный вертолет разбился на востоке Германии. Об этом во вторник, 29 июля, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

Инцидент, как отмечается, произошел вблизи города Гримма в федеральной земле Саксония. Люди нашли обломки вертолета в местной реке, когда занимались греблей.

На данный момент, как известно, продолжаются поиски пилота и остальных членов экипажа, которые могли выполнять полет. На месте работают полицейские и спасатели, также вскоре им будут помогать и водолазы.

В настоящее время официальных заявлений по этому инциденту с военным вертолетом нет. При этом представитель пресс-секретаря ВВС указал, что это был учебно-тренировочный полет.

В конце мая стало известно о столкновении вертолетов в Финляндии. Там оба вертолета вылетели из Таллинна и летели рядом до места катастрофы. Уточнялось, что столкновение произошло на высоте около 300 метров.

За месяц до этого также в США разбился вертолет с главой испанского филиала немецкого концерна Siemens и его семьей. Авария произошла недалеко от города Джерси-Сити.

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