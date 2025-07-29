Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:05, 29 июля 2025Россия

ВСУ снова атаковали Ленинградскую область

Ленинградский губернатор Дрозденко: БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

В ночь на вторник, 29 июля, ВСУ также ударили по Ростовской области, жертвой атаки стал один человек. На железнодорожной станции в Сальске после атаки БПЛА произошел пожар.

27 июля ВСУ также атаковали Ленинградскую область, над регионом тогда сбили 51 беспилотник. Трое пострадали, один человек не выжил. Падение обломков одного из БПЛА привело к пожару в частном секторе в Ломоносовском районе, возгорание было ликвидировано.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский поезд попал под удар дрона ВСУ в российском регионе

    НАТО заподозрили в подготовке провокации против Калининградской области

    Взвод ВСУ сдался в плен в Днепропетровской области

    ВСУ снова атаковали Ленинградскую область

    Экс-депутат Рады рассказал о коррупционных тайнах главы офиса Зеленского

    Раскрыто влияние погодных условий на траты россиян

    Телезвезда с калоприемником снялась в бикини

    Самая ревнивая женщина в мире придумала для мужа ежедневный тест на верность

    Россиянам рассказали о штрафах при сдаче жилья

    Еще один российский регион попал под удар украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости