Ленинградский губернатор Дрозденко: БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

В ночь на вторник, 29 июля, ВСУ также ударили по Ростовской области, жертвой атаки стал один человек. На железнодорожной станции в Сальске после атаки БПЛА произошел пожар.

27 июля ВСУ также атаковали Ленинградскую область, над регионом тогда сбили 51 беспилотник. Трое пострадали, один человек не выжил. Падение обломков одного из БПЛА привело к пожару в частном секторе в Ломоносовском районе, возгорание было ликвидировано.