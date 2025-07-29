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12:28, 29 июля 2025Культура

Зрители раскритиковали фестиваль в Баку после отмены выступления российских артистов

Shot: Фестиваль Dream Fest 2025 назвали провалом после отмены артистов из России
Ольга Коровина

Кадр: Москва-Баку / YouTube 

Популярный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 в Баку раскритиковали после отмены выступления российских артистов. На комментарии зрителей обратил внимание Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, гости мероприятия назвали фестиваль провальным и призвали больше не убирать из программы российских исполнителей. Зрители выразили разочарование в соцсетях, оставив комментарии под постами о шоу: «Фестиваль мечты потерял всякую харизму»; «Пожалела, что пришла на концерт»; «Вы столько сэкономили, хоть одного-двух иностранных певцов можно было взять».

Ранее стало известно, что российские туристы решили массово отказаться от посещения Dream Fest 2025 после того, как организаторы отменили выступления на нем отечественных звезд. С лайн-апа мероприятия убрали известнейших артистов, таких как «Руки Вверх!», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха.

Позже фестиваль заменил ведущих, пригласив местных знаменитостей вместо Милоша Биковича и Регины Тодоренко. Родившийся в Баку российский певец Джахид Гусейнли, известный под псевдонимом Jony, также отказался от участия в Dream Fest 2025.

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