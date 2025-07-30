Число россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц выросло почти вдвое. Где они работают?

Число россиян с зарплатой больше миллиона рублей в месяц превысило 45 тысяч

Число россиян, зарабатывающих больше миллиона рублей в месяц, превысило 45 тысяч. По данным Росстата, в 2025 году такую зарплату в стране получают 45428 граждан — показатель почти в два раза больше, чем в 2023 году.

Исследование проводилось среди 28,4 миллиона человек. От миллиона рублей получают сотрудники из IT-компаний (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи), а также финансовых и страховых компаний (6,2 тысячи).

Также стало известно, что зарплату до двух миллионов рублей получают 34 тысячи человек. Помимо этого в стране насчитали более 5 тысяч человек, которым платят от двух до трех миллионов рублей, и 5 тысяч граждан с заработной платой, превышающей три миллиона рублей.

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Средняя зарплата в России выросла на 23 процента

Средняя заработная плата россиян выросла с 2022 по 2024 год на 23,9 процента в реальном выражении. По словам доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина, в 2026 году оклады вырастут еще на семь-девять процентов.

Так, с января по май 2025 года средняя зарплата выросла с 88981 рубля до 99422 рублей (плюс 11,73 процента). Накопленная инфляция за этот же период к декабрю 2024 года достигла 3,77 процента. Таким образом, темпы прироста средних зарплат за первые пять месяцев 2025 года в реальном выражении Балынин оценил примерно в восемь процентов.

По его прогнозам, по итогам этого года рост заработных плат в реальном выражении составит 10-13 процентов. В 2026 году эта динамика замедлится.

Некоторым россиянам повысят зарплату с 1 октября

Повышения зарплаты на 7,6 процента в этом году стоит ожидать госслужащим, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

С 1 октября 2025 года в России произойдет новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих. Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5 процента до 7,6 процента в связи с ростом инфляции Алексей Говырин депутат Госдумы

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В частности, повышение зарплаты коснется сотрудников ФПС, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, Росгвардии, таможни, фельдъегерской связи. Также доход увеличится и у военнослужащих: как и тех, кто проходит воинскую службу по контракту, так и «срочников». Реально повышенные выплаты начнут поступать с ноября.

Говырин уточнил, что постановление правительства не обязывает бизнес повышать зарплаты своих сотрудников, но существует статья 134 Трудового кодекса, согласно которой владельцы коммерческих предприятий должны регулярно пересматривать заработную плату сотрудников, чтобы защитить их от инфляции. При этом сроки и размер повышения работодатели определяют самостоятельно.