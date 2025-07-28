РИА Новости на основе статистических данных стран Европы составило рейтинг доступности бензина на конец июня 2025 года. В нем подсчитано, сколько топлива может купить житель страны на свою среднемесячную зарплату.
Россия оказалась лишь во втором десятке — на 15-м месте. Россияне могут приобрести на свою среднюю зарплату 1360 литров бензина АИ-95, исходя из цены на него в размере 62,3 рубля за литр. РФ в этом рейтинге расположилась между Испанией и Казахстаном.
Только в России и еще двух странах цены на бензин росли
Наибольшее количество бензина на свой доход могут купить жители Люксембурга —2875 литров. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие (в рейтинге указана стоимость 134,8 рубля за литр), при этом зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2527 литрами. В первую пятерку рейтинга входят также Норвегия, Австрия и Ирландия — в этих странах можно приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина.
Меньше всего могут купить бензина на свои зарплаты жители Молдавии — лишь 546 литров топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,5 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 800 литров бензина.
Исходя из рейтинга, только в России, а также в Белоруссии и Казахстане, цены на 95-й бензин в первом полугодии 2025-го росли (в РФ они поднялись на 2,7 процента, в Белоруссии — на 6,6 процента). Во всех остальных 29 странах из рейтинга — снижались. Сильнее всего — в Норвегии и Швеции, причем во второй цена на бензин ниже, чем в половине стран.
Отмечается, что цены на бензин в Европе в целом в первой половине 2025 года преимущественно снижались, за исключением января и большей части июня, когда из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке произошло резкое увеличение нефтяных цен с последующим резким откатом. А вот рост цен в России, Белоруссии и Казахстане вопреки общему тренду обусловлен инфляционными процессами, поясняют эксперты.
В абсолютных ценах самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане — 40 рублей за литр 95-го бензина. Россия на втором месте по дешевизне топлива, исходя из данных Росстата.
Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Дании, в пересчете на российскую валюту — 179 рублей за литр. Далее следуют Нидерланды, Греция, Италия и Франция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 160 рублей.
Биржевая цена на бензин в России подошла к рекорду
В ходе торгов на Петербургской бирже 24 июля стоимость премиального сорта бензина Аи-95 выросла до 76 330 рублей за тонну, что всего на 450 рублей ниже, чем исторический максимум, достигнутый в сентябре 2023 года.
В свою очередь, цена на Аи-92 на максимуме двухлетней давности поднималась до 70,5 тысячи рублей за тонну, поэтому пока эта марка бензина далека до исторического рекорда, хотя и движется к нему.
На фоне этого сообщалось, что российские ведомства готовят решение о запрете экспорта бензина для производителей с 1 августа. Одновременно с запретом экспорта может быть принято решение о повышении предельной цены, с которой обнуляются демпферные выплаты для нефтяников.