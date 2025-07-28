Составлен рейтинг европейских стран по доступности бензина. Сколько топлива может купить россиянин на свою зарплату?

Россия заняла 15 место среди стран Европы по доступности бензина

РИА Новости на основе статистических данных стран Европы составило рейтинг доступности бензина на конец июня 2025 года. В нем подсчитано, сколько топлива может купить житель страны на свою среднемесячную зарплату.

Россия оказалась лишь во втором десятке — на 15-м месте. Россияне могут приобрести на свою среднюю зарплату 1360 литров бензина АИ-95, исходя из цены на него в размере 62,3 рубля за литр. РФ в этом рейтинге расположилась между Испанией и Казахстаном.

Только в России и еще двух странах цены на бензин росли

Наибольшее количество бензина на свой доход могут купить жители Люксембурга —2875 литров. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие (в рейтинге указана стоимость 134,8 рубля за литр), при этом зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2527 литрами. В первую пятерку рейтинга входят также Норвегия, Австрия и Ирландия — в этих странах можно приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина.

Меньше всего могут купить бензина на свои зарплаты жители Молдавии — лишь 546 литров топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,5 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 800 литров бензина.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Исходя из рейтинга, только в России, а также в Белоруссии и Казахстане, цены на 95-й бензин в первом полугодии 2025-го росли (в РФ они поднялись на 2,7 процента, в Белоруссии — на 6,6 процента). Во всех остальных 29 странах из рейтинга — снижались. Сильнее всего — в Норвегии и Швеции, причем во второй цена на бензин ниже, чем в половине стран.

Отмечается, что цены на бензин в Европе в целом в первой половине 2025 года преимущественно снижались, за исключением января и большей части июня, когда из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке произошло резкое увеличение нефтяных цен с последующим резким откатом. А вот рост цен в России, Белоруссии и Казахстане вопреки общему тренду обусловлен инфляционными процессами, поясняют эксперты.

В абсолютных ценах самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане — 40 рублей за литр 95-го бензина. Россия на втором месте по дешевизне топлива, исходя из данных Росстата.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Дании, в пересчете на российскую валюту — 179 рублей за литр. Далее следуют Нидерланды, Греция, Италия и Франция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 160 рублей.

Биржевая цена на бензин в России подошла к рекорду

В ходе торгов на Петербургской бирже 24 июля стоимость премиального сорта бензина Аи-95 выросла до 76 330 рублей за тонну, что всего на 450 рублей ниже, чем исторический максимум, достигнутый в сентябре 2023 года.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В свою очередь, цена на Аи-92 на максимуме двухлетней давности поднималась до 70,5 тысячи рублей за тонну, поэтому пока эта марка бензина далека до исторического рекорда, хотя и движется к нему.

На фоне этого сообщалось, что российские ведомства готовят решение о запрете экспорта бензина для производителей с 1 августа. Одновременно с запретом экспорта может быть принято решение о повышении предельной цены, с которой обнуляются демпферные выплаты для нефтяников.